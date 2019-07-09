Строительные работы в Украине подорожали на 10%

При этом стоимость строительства в мае по сравнению с апрелем снизилась на 0,2%.

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-мае 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросли на 10,2%.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 15,8%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 7,1%.

При этом стоимость СМР в мае по сравнению с апрелем снизилась на 0,2% (в апреле по отношению к марту выросла на 0,4%).

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения Операции объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в Украине цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине по сравнению с 2017 годом выросли на 23%.