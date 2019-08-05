Завод запустил работу по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

Одесский припортовый завод (ОПЗ) возобновил производство аммиака и карбамида после почти годового простоя, сообщил директор завода Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

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"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди ещё несколько дней нервотрёпки можно сказать, что мы на финишной прямой", - написал Щуриков.

По его словам, завод запустил свою работу по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

Щуриков отметил, что, согласно условиям договора, минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшего продления по согласованию наблюдательным советом ОПЗ. По словам директора предприятия, ежемесячно завод будет получать около 60 миллионов кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году 99,6-процентный пакет акций ОПЗ выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 миллиарда гривень (около 520 миллионов гривень), однако конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

29 января 2018 года руководство ОПЗ сообщило, что завод нашел нового поставщика газа – частную "Всеукраинскую энергетическую компанию" (ВЭК) и запускает производство аммиака и карбамида.

30 апреля прошлого года завод остановился по причине уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод.

Комментируя переход к давальческой схеме, глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что холдинг оспорит такую сделку в суде, поскольку ОПЗ не погасил перед нефтегазовым холдингом долг 1,5 миллиарда гривень. Кроме того, имеет около 193 миллиона долларов задолженности за газ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В начале января 2019 года ОПЗ заявил о намерении привлечь стабилизационный кредит в размере 500 миллионов гривень для выхода из кризиса.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.