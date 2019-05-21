Суд обязал ОПЗ выплатить компании Фирташа более $250 миллионов

На заводе отметили, что взыскание средств приведет к полной и окончательной остановке крупнейшего химпредприятия Украины.

Киевский апелляционный суд обязал крупнейшее химическое предприятие Украины – Одесский припортовый завод (ОПЗ) – выплатить компании Ostchem Holding Limited, собственником которой является известный бизнесмен Дмитрий Фирташ, более 250 миллионов долларов.

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Как передает корреспондент УНИАН, это следует из решения суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений Украины.

Согласно документу, в ноябре 2018 года зарегистрированная на Кипре компания Ostchem Holding Limited обратилась с заявлением, в котором просила признать и разрешить выполнение частичного решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 25 июля 2016 года.

В частности, речь о взыскании с Одесского припортового завода в пользу указанной компании почти 193,258 тысячи долларов долга за поставленный природный газ и почти 58 миллионов долларов, которые являются начисленным штрафом по контракту купли-продажи от 25 января 2013 года.

Истец также просил выдать исполнительный лист на принудительное исполнение стокгольмского решения, которое вступило в законную силу несколько лет назад.

Как отмечается, ОПЗ было подано возражение на заявление Ostchem Holding Limited.

В возражениях указывается, что завод является госпредприятием (99,57% акций принадлежит государству), относится к химической промышленности и является пожаро-взрывоопасным объектом. В связи с высокой ценой на основное сырье (газ), для предотвращения ущерба и возникновения аварийных ситуаций с середины 2018 года ОПЗ временно приостановил мощности. При этом взыскание средств по арбитражному решению приведет к полной и окончательной остановке госпредприятия, что повлечет реальную угрозу техногенной и экологической катастрофы. В то же время консервация завода требует значительных трат.

Заслушав стороны, Киевский апелляционный суд постановил заявление Ostchem Holding Limited удовлетворить. В частности, признать и разрешить выполнение частичного решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и выдать исполнительный лист на его принудительное исполнение.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году 99,6-процентный пакет акций ОПЗ выставлялся на продажу с начальной ценой в 13,175 миллиарда гривень (около 520 миллионов долларов), однако конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

29 января 2018 года первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что завод нашел нового поставщика газа – частную "Всеукраинскую энергетическую компанию" (ВЭК) и запускает производство аммиака и карбамида.

30 апреля завод остановился по причине уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод.

Комментируя переход к давальческой схеме, глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что холдинг оспорит такую сделку в суде, поскольку ОПЗ не погасил перед нефтегазовым холдингом долг 1,5 миллиарда гривень. Кроме того, имеет около 193 миллионов долларов задолженности за газ перед компанией Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В начале января 2019 года ОПЗ заявил о намерении привлечь стабилизационный кредит в размере 500 миллионов гривень для выхода из кризиса.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.