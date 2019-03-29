Кабмин сократил время получения адреса строительства до 5 дней

Соответствующее постановление было одобрено на заседании Кабинета министров 27 марта.

Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым время получения адреса строительства сокращается до 5 дней, тогда как сейчас этот срок составляет в среднем 30 дней.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Он написал, что соответствующее постановление было одобрено на заседании правительства 27 марта.

По словам чиновника, постановление направлено на улучшение бизнес-климата, которым, среди прочего, вводится единый и прозрачный порядок присвоения почтового адреса объектам строительства и недвижимости.

"Правительство приняло проект постановления, очень важного для улучшения бизнес-климата в Украине и роста нашей позиции в Doing Business. В том числе, по строительному показателю. Отныне станет единым и простым порядок присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества", - подчеркнул Парцхаладзе.

По его словам, до этого не было четкой процедуры предоставления адресов готовым объектам строительства.

"Этим занимались органы местной власти по своему усмотрению. Сроки получения адреса в среднем занимали около 30 дней", - написал он.

Новый порядок, по словам Парцхаладзе, позволит не только исключить любые злоупотребления, преднамеренные затягивания и коррупционные проявления в строительстве, но и значительно упростит процедуру и сократит сроки на получение адреса до 5 дней.

Працхаладзе отметил, что постановлением также упрощается регистрация декларации о готовности объекта строительства в эксплуатацию.

"Это можно будет сделать через онлайн-кабинет за один день вместо десяти. Эти изменения могут способствовать улучшению инвестиционного климата в строительстве и положительно отразиться на позиции Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Украина улучшила свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса по версии Всемирного Банка Doing Business 2019 на 5 позиций и поднялась на 71-е место.

В рейтинге Doing Business 2018 Украина поднялась на 4 пункта – до 76-го места за счет упрощения строительных процедур, защиты миноритарных инвесторов и уменьшения налогов.

Ранее в правительстве планировали, что в этом году Украина может войти в ТОП-50 вышеуказанного рейтинга. Однако для этого необходимо принять более 30 законопроектов, часть из которых уже приняты в парламенте, а часть должны быть утверждены правительством.

Справка УНИАН. Doing Business - один из самых популярных рейтингов Всемирного банка, характеризующий состояние инвестиционного климата страны. Это результат ежегодного исследования, оценивает простоту ведения предпринимательской деятельности в 190 странах. Всемирный банк рассчитывает этот индекс с 2003 года по таким критериям, как легкость открытия нового бизнеса, получение разрешений на строительство, регистрация собственности, получение займа, защита прав инвесторов, уплата налогов и тому подобное.