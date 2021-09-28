Авторы пенсионной реформы утверждают, что размер выплат может вырасти вдвое.

Откладывание денег на будущую старость вскоре может стать обязательным в Украине - через год планируется внедрение накопительной пенсионной системы. С каждой зарплаты планируют автоматически отчислять 1-2% на специальный счет, а вернут эти средства после выхода на пенсию: одним платежом или в течение 10 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Авторы этой реформы обещают, что ее следствием станет рост пенсионных выплат едва ли не вдвое. В свою очередь в Пенсионном фонде советуют думать о предстоящих выплатах как можно раньше, первый шаг - проверить свои данные в реестре. Там должна содержаться информация о трудовом стаже, налогах, размере будущей пенсии и тому подобное.

"Чем больше стаж и зарплата - тем выше размер пенсии", - поясняют в Фонде. Увеличить размер будущей пенсии можно, прибавив годы учебы в университете или другие места работы, о которых нет информации в личном деле.

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Впрочем, как напоминают в Украинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов, ряд категорий населения не платят взносы в Пенсионный фонд. Прежде всего это льготные категории. В целом бюджет ПФУ пополняют около 10 миллионов украинцев.

В Минфине ранее заявляли, что если оставить старую пенсионную систему, 40-летним украинцам пенсия "не светит". Поэтому к солидарной системе планируют добавить накопительную. Ее планируют ввести последние 20 лет. В случае голосования в парламенте новая система должна заработать в 2023 году.

Детали узнавайте из сюжета ТСН:

Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявил, что из-за старения населения в Украине существует риск, что скоро один работающий украинец будет содержать нескольких пенсионеров поэтому уже сейчас людям стоит задуматься о пенсионных накоплениях. Затем Марченко сказал, что его слова перекрутили и объяснил, что украинцы, которым сейчас до 40 лет, будут вынуждены откладывать самостоятельно пенсионные средства.

Автор: Юрий Годован