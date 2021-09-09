Милованов советует уже сейчас начинать откладывать деньги на будущую старость.

Президент Киевской школы экономики, бывший министр экономики и действующий советник главы Офиса президента Тимофей Милованов дал важный совет украинцам, которые рассчитывают на будущую пенсию.

В эфире телеканала "Украина 24" он посоветовал не надеяться на государство и самостоятельно откладывать деньги на будущее.

"Я говорю о том, что человек, который не хочет сам себя обманывать, за эти 30 лет понял, что нужно рассчитывать на себя. Так же, как государство Украина должно рассчитывать на себя. И очень было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты Америки выполнили условия Будапештского меморандума, и чтобы Россия выполнила условия. Но нам, украинцам, нужно как государству рассчитывать на себя. Так же каждому человеку и семье желательно, чтобы государство стало лучше, чтобы пенсионная реформа была сделана. И со временем это будет сделано", - заверил он.

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И добавил, что на реализацию реформы могут уйти много лет из-за имеющейся демографической проблемы.

"Поэтому каждый человек должен рассчитывать на себя. И откладывать, хранить хотя бы 3-5%. Я призываю людей быть ответственными. Если есть такая возможность - накапливать, рассчитывать на себя", - резюмировал он.

Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявил, что из-за старения населения в Украине существует риск, что скоро один работающий украинец будет содержать нескольких пенсионеров поэтому уже сейчас людям стоит задуматься о пенсионных накоплениях. Впоследствии Марченко сказал, что его слова перекрутили и объяснил, что украинцы, которым сейчас до 40 лет, будут вынуждены откладывать самостоятельно пенсионные средства.

Автор: Юрий Годован