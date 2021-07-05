Менеджмент НАК "Нафтогаз Украина", в состав которого входит УГД, пытается уйти от прозрачности, возвращая крупнейшего в стране газодобытчика к "теневым" схемам в сфере закупок.

Об этом говорится в материале журналиста-расследователя Глеба Иванова на сайте "Обозреватель".

Как говорится в материале, за этим стоит Отто Ватерландер, главный исполнительный директор группы "Нафтогаз", который отвечает за трансформационные процессы НАК.

"В "Нафтогаз" приходит модный зарубежный "реформатор" и ставит все с ног на голову. Он, так сказать, поднимает схематоз на новый уровень. На фоне него предыдущие коррупционные скандалы кажутся детскими шалостями - фирма с уставным капиталом 70 тыс грн выигрывает тендер на 13 млрд грн, преждевременно открыли конверты перед тендером", - говорится в материале.

Как пишет журналист, Ватерландер выступает за отмену открытых тендеров и отказ от закупок в Прозорро.

"В конце мая "Укргаздобыча" объявляет тендер на закупки бурильных труб общей стоимостью более 400 млн грн без использования площадки Прозорро. Горе-закупщики под чутким руководством Отто заводят тендер на торговой площадке prom.ua… Чтобы тендер точно никто не нашел, сделали закрытую ссылку, только для избранных компаний. Тендер не предполагал никаких ценовых ограничений – предлагай любую цену, без торгов, государство щедро оплатит. Цель такой манипуляции проста – проложить новый коррупционный маршрут закупок. Если прокатит провести этот тенедер без Прозорро, за ним пойдут один за другим следующие", - пишет журналист.

Как отмечает журналист со ссылкой на свои источники, автором новшеств в закупочной политике является О.Ватерландер, при этом подписи на документах "заставляют ставить совсем других людей", что вызывает "легкий бунт в низах".

"Но уже после проведения первого тендера, Отто этот вопрос урегулирует живыми деньгами с первой аферы", - подытожил автор.

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Автор: Иван Бойко