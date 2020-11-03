Это именно та история о деньгах и доверии, которую стоит знать, чтобы не попасть в беду, особенно сейчас.

Журналисты рассказали, как можно получить в Украине гарантированную финансовую помощь во время карантина в случае потери работы.

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Об этом сообщает программа "Гроші".

"Почти полмиллиона людей потеряли работу из-за карантина. Это только те, кто официально встал на биржу занятости, и они могут получить от государства 1000 гривень помощи в месяц. То есть почти ничего. А как прожить украинцу на тысячу гривень, если в Украине работы нет? Поехать в Польшу? Берите выше – в Нидерланды! Тем более, что гарантируют там ни 3-4 евро в час, как в Польше, а 11-12! То есть 350 гривень в час. Немалые деньги во время кризиса. И предлагает не какая-то "контора", а фирма, за которую ручается государство...", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это именно та история о деньгах и доверии, которую стоит знать, чтобы не попасть в беду, особенно сейчас!

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Автор: УНИАН