Банкир посоветовал, как защитить свои деньги от мошенников
15:34, 09 июня 2020Финансы
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Банкир назвал 4 основных совета, чтобы сохранить свои деньги.
Иллюстрация REUTERS
Только за прошлый год мошенники похитили с банковских карт более 300 миллионов гривен.
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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на данные Украинской ассоциации межбанковских платежных систем.
Аферисты обманом подталкивают людей отдать деньги или поделиться конфиденциальной информацией, но существует всего 4 простых правила, и ваши деньги никогда не украдут с карточки.
О них рассказал банкир Олег Гороховский.
- Первое, и самое главное, что вы должны запомнить: что бы вам не говорили, никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя передавать тому, кто звонит, ни свои данные, ни пароли, ни коды, которые приходят в смс, даже если вам говорят, что это очень нужно.
- один клик на ссылку, и деньги уже в руках злоумышленников: такой вид банковского мошенничества называется фишинг. Поэтому все сообщения типа: вы выиграли машину, или ваш кредит оформлен и перейти по ссылке - сразу просто удалять.
- а еще деньги с вашей карты может украсть вирус. Просто вирус попадает на компьютер, он крадет все данные, которые есть на жестком диске компьютера, и, как правило, там могут быть пароли от банка.
- И последнее: просто будьте внимательными и лучше всю информацию относительно вашей карты проверяйте непосредственно в банке.
Как сообщал УНИАН, за период действия карантинных мероприятий в Украине уровень мошенничества в интернете увеличился на 15%.
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