Кабмин выделил 20 миллионов гривень пострадавшей от землетрясения Хорватии

29 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром в городе Петриня, расположенном в 50 км от Загреба. Сообщалось о гибели семи человек, в том числе 12-летней девочки.

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