Хорватия пострадала от землетрясения / фото REUTERS

Кабинет министров выделил из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, произошедшего 29 декабря 2020 года.

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Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, произошедшего 29 декабря 2020 года", - отметил он.

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Автор: Леся Лещенко