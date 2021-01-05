Кабинет министров выделил из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, произошедшего 29 декабря 2020 года.
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Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.
"Отдельным решением на сегодняшнем внеочередном заседании правительство выделило из резервного фонда 20 миллионов гривен гуманитарной помощи Республике Хорватия для мероприятий по преодолению последствий землетрясения, произошедшего 29 декабря 2020 года", - отметил он.
Землетрясение в Хорватии: что известно
- 29 декабря в Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,4 с эпицентром в городе Петриня, расположенном в 50 км от Загреба. Сообщалось о гибели семи человек, в том числе 12-летней девочки.
- В Загребе в результате землетрясения незначительные повреждения получило здание украинского посольства, но украинские дипломаты не пострадали.
- 28 декабря в этом же районе также было зафиксировано землетрясение.
- 4 января президент Владимир Зеленский подписал указ № 1/2021 "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Хорватия".
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