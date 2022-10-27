Для покрытия дополнительных расходов по общему фонду государственного бюджета увеличены государственные внутренние заимствования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (законопроект 8126), который предусматривает увеличение военных расходов на 387 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте ВР.

"Для покрытия дополнительных расходов по общему фонду государственного бюджета увеличены государственные внутренние заимствования и соответственно вырос предельный объем государственного долга на 31 декабря 2022 года", - пояснили в Раде.

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Увеличивается финансирование таких направлений:

Минобороны - 365,2 млрд грн;

МВД - на 12,9 млрд грн;

СБУ - на 3,7 млрд грн;

ГУР Минобороны - на 3,2 млрд грн;

Администрация Госспецсвязи - на 1,3 млрд грн;

УГО - на 600 млн грн;

Служба внешней разведки - 45 млн грн.

Отмечается, что реализация такого закона "позволит осуществлять неотложные задачи в сфере национальной безопасности и обороны и меры по отпору вооруженной агрессии РФ против Украины, выполнять обязательства государства по выплате своевременно и в полном объеме военнослужащим денежного обеспечения".

Война в Украине и госбюджет-2022:

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

15 августа из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

По данным советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, годовой дефицит госбюджета в условиях продолжения войны достигнет в конце 2022 года 50 млрд долларов, или около 30-35% ВВП.

За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.

В августе Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро.

18 октября 2022 года Рада увеличила расходы госбюджета на 2022 год на 387 миллиардов гривень.

Госбюджет-2023:

13 сентября Кабмин поддержал проект государственного бюджета на 2023 год, который в ближайшее время зарегистрируют в Верховной Раде и начнется рассмотрение в профильном комитете.

В проекте госбюджета, в частности, предусмотрены расходы на сектор безопасности и обороны на уровне 1 трлн 136 млрд грн, или почти 50% всего бюджета.

По словам Дениса Шмыгаля, дефицит госбюджета-2023 достигнет 38 млрд долларов. Финансировать дефицит планируют с помощью иностранных партнеров и военных облигаций.

14 сентября 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров планирует покрывать дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году за счет Международного валютного фонда, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

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