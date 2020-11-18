Зеленский отчитался перед главой МВФ о реформах и мерах по преодолению конституционного кризиса.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина выполнила все "структурные маяки", предусмотренные для пересмотра программы Международного валютного фонда.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, сообщает 17 ноября пресс-служба главы государства.

Зеленский во время разговора отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Так, было утверждено реформу таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.

"На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", - сказал президент.

Он также отметил, что последовательно поддерживает независимость Национального банка. Стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021 год, а также риски недавнего решения Конституционного Суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства.

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Глава государства отметил, что сегодня как никогда в Украине сконцентрирована общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры. Также Зеленский сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы с участием международных экспертов для разработки комплексных законопроектов по судебной реформе.

Президент подчеркнул, что, учитывая борьбу с эпидемией коронавируса и экономические вызовы, связанные с COVID-19, первый пересмотр программы Фонда и начало работы миссии станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.

"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", - сказал он.

В свою очередь, Георгиева отметила, что работа премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса. Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы НБУ Кирилла Шевченко с командой МВФ.

Сотрудничество Украины с МВФ

Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко 8 ноября отбыл с официальным рабочим визитом в Вашингтон с целью обсуждения состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов. Министерство финансов планирует получить второй транш по этой программе до конца текущего года. Министерство финансов планирует получить второй транш по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом до конца текущего года.

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

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Автор: Олег Давыгора