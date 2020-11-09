В НБУ заявили, что Нацбанк продолжает внедрять реформы в финансовом секторе и выполнять обязательства перед международными партнерами.

Глава правления Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил о готовности к началу работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие сроки.

Как сообщает пресс-служба НБУ, об этом он сказал на встрече с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владковой Голлар.

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"Продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины. Другого варианта мы не рассматриваем. Мы готовы к работе миссии в кратчайшие сроки", - цитирует пресс-служба Шевченко.

Во время встречи он заверил, что Национальный банк остается преданным повестке дня реформ, которые Украина проводила в последние годы. Также глава Нацбанка подчеркнул, что НБУ продолжает внедрять реформы в финансовом секторе и выполнять обязательства перед международными партнерами.

"Национальный банк выполняет взятые на себя обязательства в рамках программы Stand-by. Мы сохраняем последовательную монетарную политику, придерживаемся режимов инфляционного таргетирования и гибкого курса гривны, а также усиливаем реформу корпоративного управления в государственных банках. Кроме того, НБУ работает над сокращением доли проблемных кредитов банков. В частности, в конце июня Совет финансовой стабильности принял трехлетние планы снижения проблемных кредитов у государственных банков", - приводятся слова Шевченко.

Запланированный визит миссии МВФ

В Офисе президента Украины рассчитывают, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину должен пройти осенью, причем состоится он в онлайн-режиме.

Хронология событий

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 млрд долларов. Министерство финансов планирует получить второй транш по этой программе до конца текущего года. Министерство финансов планирует получить второй транш по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом до конца текущего года.

22 октября 2020 года Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко в ходе брифинга заявил, что неопределенности в отношениях Украины с Международным валютным фондом нет.

8 ноября 2020 года Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко отбыл с официальным рабочим визитом в Вашингтон с целью обсуждения состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами. В рамках визита были запланированы встречи с руководством Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации (IFC).

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Автор: Анна Нагорная