Зеленский подписал закон о господдержке креативных индустрий

Закон направлен на то, чтобы эти индустрии смогли выстоять, а их работники получили социальные и экономические гарантии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

«Креативные индустрии, учреждения культуры - среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшей поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса», - заявил он.

Читайте такжеЗеленский показал свои путешествия по Украине (видео)

Президент отметил, что закон направлен на то, чтобы эти индустрии смогли выстоять, а их работники получили социальные и экономические гарантии. «Уровень государства определяется не только экономикой, но и уровнем культуры нации. Мы гордимся нашей богатейшей историей, разнообразной культурой и нашими ценностями. Это тот фундамент, на котором мы все вместе построим будущее Украины», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Кабмин существенно расширил возможности программы льготного кредитования «5-7-9», чтобы поддержать на время кризиса микро - и малый бизнес. Кроме того, было объявлено о запуске еще одной программы кредитования бизнеса «Новые деньги».

13 мая 2020 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №3377 по помощи сфере культуры, креативным индустриям, туризму, малому и среднему бизнесу (МСБ).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram