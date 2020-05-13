Рада одобрила поддержку креативных индустрий – нардеп Ткаченко

По словам Ткаченко, законопроект поможет культуре, а также малому и среднему бизнесу пережить и восстановиться после карантинного кризиса.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №3377 по помощи сфере культуры, креативным индустриям, туризму, малому и среднему бизнесу (МСБ).

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко.

По словам Ткаченко, законопроект поможет культуре и МСБ пережить и восстановиться после карантинного кризиса.

«Сегодня сфера культуры и креативные индустрии стоят с протянутой рукой. Кабмин подтвердил, что они среди тех, кто пострадал больше всего. Хотя своим предыдущим решением Правительство пыталось критически уменьшить расходы на культуру, и мы уверенно отстояли свою позицию. Было очевидно, что без помощи со стороны государства могут исчезнуть десятки или сотни компаний, люди потеряют работу, а это более 1 миллиона работников», - отметил он.

Нардеп от СН подчеркнул, что данный законопроект является первым шагом навстречу украинской культуре и рукой помощи от государства.

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«Мы расширяем применение грантовой системы государственной помощи для институциональной и индивидуальной поддержки в области культуры, креативных индустрий и туризма.

- Гранты на поддержку будут выдаваться через Украинский Культурный Фонд, Госкино, Институт книги, агентства по туризму, и тому подобное.

- Выделенные средства не будут облагаться налогом и являются невозвратными.

- Законом будет введен ряд облегчений на время карантина и до конца года», - сообщил Ткаченко.

Следующим шагом, по словам депутатам, является уменьшение ставки НДС и введение ее на уровне 7%, так как подобный подход работает во многих европейских странах.

«Мы сотрудничаем с Кабмином и будем требовать выделить на гранты минимум 1,8 млрд грн. Эти средства должны быть заложены в бюджет уже этого года. Без культуры нет нации. Креативные индустрии — это книги, которые мы читаем во время карантина; кино и программы, которые смотрим; музыка, которую слушаем; музеи, которыми теперь гуляем виртуально и многое другое», - подытожил Александр Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, Кабмин существенно расширил возможности программы льготного кредитования «5-7-9», чтобы поддержать на время кризиса микро - и малый бизнес. Кроме того, было объявлено о запуске еще одной программы кредитования бизнеса «Новые деньги».