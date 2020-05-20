Зеленский анонсировал подписание меморандума с МВФ в мае

Президент рассказал, что на днях подпишет банковский закон.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил о скором подписании меморандума с Международным валютным фондом относительно финансовой помощи Украине.

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"Сейчас я подпишу банковский закон – последняя предпосылка к подписанию меморандума между государством Украина и Международным валютным фондом. Мы подпишем этот меморандум, я уверен, что мы его подпишем в мае. Затягивать нельзя", - подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что закон о банках поступит к нему на подпись буквально на днях.

"Банковский закон сейчас ко мне придет, завтра или послезавтра, может даже сегодня. И двери будут открыты той помощи МВФ, за которую мы очень боролись, вы все это видели, боролись даже в Верховной Раде Украины", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует получение первого транша МВФ на 2 миллиарда долларов во втором квартале 2020 года.

Представитель Международного валютного фонда Джерри Райс ранее заявил, что фокус переговоров МВФ и Украины сместился на новую программу финансирования, которая поможет справиться с последствиями пандемии в экономике и сфере здравоохранения и может стать резервной, поскольку украинская власть еще не выполнила условия для получения средств по трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 миллиарда долларов, о которой договорились в декабре 2019 года.