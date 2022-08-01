Европейские страны отложили план исключения РФ из жизненно важного рынка морского страхования.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину, после вступления в силу эмбарго на уголь, правительства европейских стран смягчили усилия по ограничению торговли российской нефтью.

Об этом сообщает Financial Times.

Европейские страны отложили план исключения РФ из жизненно важного рынка морского страхования Lloyd's of London и разрешив некоторые международные поставки на фоне опасений роста цен на нефть и ограничения глобальных поставок энергоресурсов.

Война в Украине и санкции:

Запрет на страхование в ЕС был введен 4 июня и остается в силе. Он не позволяет компаниям в блоке оформлять новую страховку для любого судна, транспортирующего российскую нефть где угодно.

Существующие договоры остаются действительными до 5 декабря, когда все подобные виды деятельности будут запрещены.

ЕС изменил часть своих санкций, чтобы позволить европейским компаниям иметь дело с некоторыми российскими государственными компаниями, такими как "Роснефть", с целью транспортировки нефти в страны за пределами блока.

Европейским компаниям больше не будет запрещено платить таким компаниям, как "Роснефть", "если эти транзакции крайне необходимы", за покупку или транспортировку сырой либо нефтепродуктов в третьи страны, заявил FT представитель Европейской комиссии.

В заявлении ЕС говорится, что меры были приняты, чтобы "избежать каких-либо потенциальных негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности во всем мире".

Угольное эмбарго:

Евросоюз 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, содержащий угольное эмбарго.

С августа 2022 г. предусмотрен запрет на закупку, импорт или перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России.

21 июля 2022 года стало известно о том, что Великобритания введёт санкции на импорт угля и нефти из России.

1 августа 2022 года в ЕС вступило в силу эмбарго на российский уголь.

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