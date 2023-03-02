Правительство США обеспокоено тем, что ОАЭ становятся центром переправки товаров, которые могут быть перенаправлены на помощь российским военным усилиям.

Страны Запада подозревают ОАЭ в нарушении антироссийских санкций, которые были введены в связи с нападением РФ на Украину и требуют от Эмиратов немедленно прекратить экспортные отношения с агрессором.

Как сообщает Financial Times, речь идет об экспорте в Россию критически важных товаров, которые агрессор может использовать для продолжения войны против Украины.

Как говорится в материале, правительство США обеспокоено тем, что ОАЭ становятся центром переправки товаров, которые могут быть перенаправлены на помощь российским военным усилиям. Особое беспокойство вызывает так называемый "реэкспорт", когда товары перевозятся через ОАЭ в обход ограничений.

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"Наша главная просьба заключается в том, чтобы они прекратили реэкспорт и признали, что этот реэкспорт является проблемным", - заявил глава американского офиса по координации санкций Джеймс О'Брайен.

Как говорится в материале, американские чиновники хотят подчеркнуть потенциальные последствия для бизнеса, вовлеченного в содействие поставок товаров, которые могут быть использованы российскими военными.

"Частично послание для частного сектора в любой из этих стран заключается в том, что они играют в рулетку. Любой, кто торгует этими товарами, теперь подпадает под санкции, потому что некоторые из товаров, которые они поставляют, появляются на поле боя", - сказал О'Брайен.

Война в Украине и позиция ОАЭ

После вторжения России в Украину десятки тысяч россиян поселились в ОАЭ, в основном в Дубае, чтобы избежать санкций или не попасть под мобилизацию.

Многие из российских мигрантов жаловались на трудности с открытием банковских счетов, особенно корпоративных, у тех кредиторов, которые уже работают в стране.

Экспорт электронных компонентов из ОАЭ в Россию в 2022 году вырос более чем в семь раз до почти 283 млн долл, что сделало эту категорию крупнейшим типом продукции, поставляемой в этом направлении.

В 2022 году ОАЭ экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем годом ранее, а объем торговли этой продукцией подскочил до 24,3 млн долл в 2022 году с 1,6 млн долл в 2021 году.

ОАЭ экспортировали в Россию 158 беспилотников в 2022 году на сумму почти 600 тыс долл.

28 января 2023 года США предупредили ОАЭ о последствиях обхода санкций против РФ.

9 февраля 2023 года ОАЭ решили выдать лицензию российскому банку.

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