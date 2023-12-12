Киев планирует покрыть свой бюджетный дефицит в первую очередь за счет внешнего финансирования, но предоставление большей части средств еще не подтверждено.

Украинские власти пытаются решить вопрос финансирования военных расходов, если союзники не смогут предоставить обещанную помощь. Однако такие варианты несут определенные риски.

Финансовый инструментарий включает увеличение налоговых поступлений, что является очевидной проблемой для разрушенной экономики, или сокращение расходов для населения. Среди вариантов монетарной политики – девальвация украинской валюты или возвращение к ограничениям НБУ, что, по словам министра финансов Сергея Марченко, будет иметь "негативные последствия", пишет Bloomberg.

"На кону – финансовая стабильность Украины после того, как контрнаступление Киева не принесло успеха, а вторая зима после российского вторжения принесла новые трудности", – пишет издание.

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Как заявлял министр финансов Марченко, поддержка со стороны ЕС и США имеет решающее значение. Украина поддерживает активную коммуникацию с представителями европейского блока и США, информируя о потребностях на следующий бюджетный год.

Журналисты отмечают, что Киев планирует покрыть свой бюджетный дефицит в первую очередь за счет внешнего финансирования в размере более 40 миллиардов долларов в следующем году. По словам Марченко, более двух третей этой суммы еще не подтверждено.

"Даже после того, как в октябре центральный банк объявил о более гибком управляемом обменном курсе, частично отменив контроль за движением капитала, монетарная политика удерживает курс гривны к доллару США на фиксированном уровне с помощью рыночных интервенций", – пишет издание.

Это оказывает давление на бюджет следующего года, поскольку Минфин заложил девальвацию к среднему обменному курсу гривны на уровне 40,7 за доллар, что превышает первоначальный прогноз 41,4. но украинская валюта остается в коридоре, торгуясь около 37 гривен с момента объявления об ослаблении.

Другой монетарный вариант является испытанным и проверенным – печать денег. В прошлом году НБУ выпустил почти 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов) из-за покупки облигаций внутреннего государственного займа.

СМИ подчеркивает, что монетарное финансирование было непопулярным среди чиновников центрального банка. Преимущество омрачается давлением на украинскую валюту из-за притока гривны, который в прошлом году способствовал раскручиванию инфляции. К тому же МВФ установил ограничения на эту практику как часть своих условий.

"Политики выразили определенную уверенность в том, что, несмотря на противостояние в Вашингтоне и Брюсселе, международные доноры в конце концов предоставят средства", – указывает издание.

Одновременно, по данным Института мировой экономики, новые обязательства относительно помощи Украине упали до самого низкого уровня с момента вторжения России в феврале 2022 года – почти на 90% с августа по октябрь по сравнению с прошлогодним периодом – до 2,11 миллиардов евро.

Проблемы с помощью Украине на 2024 год

Еще 20 октября президент США Джо Байден подал запрос в Конгресс на дополнительное финансирование в размере 106 млрд долларов. Там предусмотрены средства на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Подавляющая часть денег – 61 млрд долларов – предусмотрены именно на помощь Украине. Однако американские законодатели этот запрос до сих пор не одобрили. Так, в начале декабря Сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о дополнительном финансировании военной помощи Украине.

В то же время пакет помощи Евросоюза в размере 50 миллиардов евро в виде бюджетной поддержки до 2027 года блокируется Венгрией. Однако дипломаты ЕС обсуждают технические предложения по привлечение экстренного финансирования для Украины за пределами общего бюджета блока, если Венгрия не откажется от вето.

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