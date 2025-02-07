Общая сумма российских активов, заблокированных в Бельгии, составляет около 183 миллиардов евро.

1,7 миллиарда евро, которые в 2024 году Бельгия получила с замороженных российских активов, правительство направит на помощь Украине, пишет бельгийское издание VRT.

"В прошлом году замороженные российские активы, сохраненные крупнейшей компанией по ценным бумагам в Бельгии Euroclear, принесли стране 1,7 миллиарда евро налоговых поступлений. Деньги правительство Бельгии направит на помощь Украине", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что общая сумма российских активов, заблокированных в Euroclear, составляет около 183 миллиардов евро.

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Издание пояснило, что компания Euroclear является "глобальным финансовым игроком". Ее штаб-квартира расположена в Брюсселе, а федеральному правительству Бельгии принадлежит около 12 процентов акций компании. Другие бельгийские банки и правительства также имеют доли в ней.

Euroclear предоставляет услуги и российским компаниям. Но после начала полномасштабной войны России в Украине были введены международные санкции, а российские активы заморожены.

Проценты и дивиденды со всех этих российских денег, отмечается, направляются в европейские фонды поддержки Украины.

В течение 2024 финансового года в такие фонды было внесено 3,55 миллиарда евро. Первый транш в размере 1,55 миллиарда евро был уплачен в фонд в июле 2024 года, во второй платеж в размере около 2 миллиардов евро должен быть перечислен в следующем месяце.

Бельгия также взимает налог со всех доходов, полученных от российских активов. В 2024 году он составил 1,7 миллиарда евро. Правительство Бельгии заявило, что налог также будет использован для финансирования помощи Украине.

Замороженные активы: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, РФ готовит закон о конфискации иностранных активов. Такой шаг Москва рассматривает в ответ на действия Запада в отношении 300 миллиардов долларов российских активов. В РФ правительственная комиссия одобрила законопроект, который определяет порядок конфискации иностранной собственности в ответ на аналогичные действия других государств с российскими активами. Теперь это предложение должны обсудить в Госдуме.

В конце 2024 года Украина и ЕС заключили соглашение об использовании доходов от замороженных активов России. Как сообщили в Министерстве финансов, механизм создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать до 45 млрд евро.

Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен предупреждала, что изъятие заблокированных активов РФ может вызвать непредсказуемые последствия, которые будут иметь негативный эффект на международную финансовую систему.

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