Также секс-работницам гарантировано право отказать любому клиенту.

Бельгия первой в мире законодательно закрепила право на больничные, оплату по беременности и пенсию для секс-работников. Об этом сообщает The Guardian.

Закон, который предоставляет секс-работникам стандартные права на социальную защиту, бельгийский парламент принял в мае. 1 декабря закон вступил в силу, и теперь бельгийские проститутки имеют те же трудовые договоры и правовую защиту, как и на любой другой работе.

Как отмечает The Guardian, в 2022 году Бельгия декриминализировала секс-индустрию, но не предоставила секс-работникам какого-то формального статуса. Вследствие этого законодательного пробела возникла своеобразная "серая зона", которая приводила к незаконной эксплуатации и притеснениям работниц индустрии. Теперь этот пробел убрали.

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Кроме предоставления соцпакета, закон также гарантировал секс-работникам право отказаться от обслуживания любого клиента или предоставления ему конкретной "услуги". Теперь отказ выполнять прихоти клиента не может быть основанием для увольнения работницы из борделя.

Также закон накладывает определенные ограничения и обязанности на владельцев борделей.

Вместе с тем закон не распространяется на "работу" на дому, а также на смежные индустрии - стриптиз и порнографическую отрасль.

Другие необычные новости из-за рубежа

Как писал УНИАН, в Нидерландах полиция прибегла к творческому, но несколько жуткому способу отыскать убийцу секс-работницы. На одной из улиц Амстердама жертва "лично" просила прохожих о помощи в раскрытии ее дела.

Также мы рассказывали, что стая хомяков на четыре дня приковала к земле огромный Airbus в Португалии. 132 грызуна сбежали из контейнера в грузовом отделении и начали странствовать внутри самолета.

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