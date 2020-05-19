Рада отклонила постановления об отмене результатов голосования за закон о банках

За принятие постановлений проголосовали 78 и 84 депутата соответственно.

Верховная Рада Украины отклонила проекты постановлений об отмене результатов голосования за закон о банковском регулировании.

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За принятие проекта постановления 2571-д-п "Об отмене результатов голосования Верховной Рады Украины за принятие во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" проголосовали 78 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

За принятие постановления 2571-д-п1, также предусматривающего отмену результатов голосования Верховной Рады Украины за закон о банковском регулировании, проголосовали 84 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д). Ряд депутатов и экспертов называли законопроект неконституционным, и таким, который противоречит многим действующим законам.

В законопроект ко второму чтению было подано 16 тыс. 586 поправок.

30 апреля Верховная Рада приняла решение о применении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 Закона "О Регламенте Верховной Рады", при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

13 мая Верховная Рада приняла закон о банковском регулировании.