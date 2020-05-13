Рада приняла закон о банках

За принятие закона проголосовали 270 народных депутатов.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о банковском регулировании.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие во втором чтении законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д), проголосовали 270 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает неотвратимость процесса выведения банка с рынка, так как соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время, документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д). Ряд депутатов и экспертов называли законопроект неконституционным, и таким, который противоречит многим действующим законам.

В законопроект ко второму чтению было подано 16 тыс. 586 поправок.

30 апреля Верховная Рада приняла решение о применении особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении, предусмотренной статьей 119-1 Закона "О Регламенте Верховной Рады", при рассмотрении во втором чтении проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).