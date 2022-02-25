За сутки на спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины, поступило почти 300 млн гривен (в эквиваленте).
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Средства на этот счет поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества (в частности из стран ЕС, США, Канады, Британии и тому подобное).
"Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать украинскую армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные силы Украины", – сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.
НБУ обратился к банкам с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, ведь средства направляются на помощь Вооруженным силам Украины.
Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708. Реквизиты для зачисления средств в других валютах указаны на сайте НБУ.