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За сутки на спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины, поступило почти 300 млн гривен (в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Средства на этот счет поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества (в частности из стран ЕС, США, Канады, Британии и тому подобное).

"Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать украинскую армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные силы Украины", – сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

НБУ обратился к банкам с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, ведь средства направляются на помощь Вооруженным силам Украины.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708. Реквизиты для зачисления средств в других валютах указаны на сайте НБУ.