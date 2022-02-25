Национальный банк обращается к банкам с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет.

За сутки на спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных сил Украины, поступило почти 300 млн гривен (в эквиваленте).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Средства на этот счет поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества (в частности из стран ЕС, США, Канады, Британии и тому подобное).

"Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать украинскую армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные силы Украины", – сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

НБУ обратился к банкам с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, ведь средства направляются на помощь Вооруженным силам Украины.

Реквизиты официального специального счета: UA843000010000000047330992708. Реквизиты для зачисления средств в других валютах указаны на сайте НБУ.