Удерживать курс удается благодаря поддержки международных партнеров, отметил нардеп.

Курс доллара в Украине до конца 2023 года вряд ли перевалит за отметку, вписанную правительством в госбюджет - 42 грн/долл.

Как спрогнозировал в эфире телемарафона народный депутат, член парламентского комитета по экономическому развитию Александр Мариковский, ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной.

По его словам, удерживать курс удается благодаря поддержки международных партнеров.

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"Запасаться долларами не нужно. Поскольку инфляционные процессы все равно съедают любой ресурс, которым мы можем владеть. Международная поддержка, которая сейчас поступает в Украину, разрешает оперировать деньгами так, чтобы удерживать гривну на нынешнем уровне", - заявил нардеп.

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 11 января

Напомним, в банковских обменниках Киева 11 января курс гривни к доллару укрепился на 10 копеек - до 40,65 грн/долл. Относительно евро курс гривни не изменился и составляет 42,95 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 15 копеек - до 40,30 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 5 копеек - до 42,65 грн/евро.