После переходного периода в три года юридическим лицам будет запрещено находиться на "упрощенке".

Правительство приняло Национальную стратегию доходов, которая предусматривает существенные изменения в системе налогообложения для предпринимателей.

Согласно опубликованной стратегии, она имеет целью реформировать упрощенную систему налогообложения (УСН), в частности, сузив сферу ее применения путем исключения юридических лиц и увеличив эффективные ставки налогов до уровня общего режима.

"Реформа упрощенной системы налогообложения должна поддержать развитие в Украине микро и малого бизнеса и устранить возможности искажения конкурентной среды крупными компаниями за счет злоупотребления преимуществами УСН", - сказано в документе.

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Отмечается, что в течение переходного периода в три года ставки единого налога для юридических лиц третьей группы будут постепенно увеличиваться до 18%. По окончании переходного периода юридическим лицам будет запрещено находиться на упрощенной системе налогообложения.

Кроме этого, вторая и третья группы УСН для ФЛП будут объединены в одну группу, и все плательщики этой группы будут платить налог от объема полученного дохода в размере от 3% до 17% в зависимости от сферы деятельности. Также предприниматели объединенной второй группы обязательно должны будут применить РРО.

Первая группа упрощенной системы налогообложения будет сужена - перечень видов деятельности, разрешенных для участия в ней, будет пересмотрен с целью сокращения. Подход к налогообложению также будет пересмотрен: фиксированный размер налога будет отменен, зато предприниматели будут платить исключительно процент с фактически полученного дохода.

Для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет также будут увеличиваться с целью поощрения юридических лиц к самостоятельному переходу на общую систему налогообложения. По окончании переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения.

"Будут отменены исключения относительно возможности ведения хозяйственной деятельности без обязанности осуществлять учет и документально подтверждать происхождение товаров, находящихся в реализации. Такой учет будет максимально упрощенным, но обязательным", - сказано в документе.

Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы - что известно

Правительство 27 декабря утвердило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, чем выполнил один из структурных маяков программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что цель стратегии-усилить фискальную способность государства, адаптировать налоговое и таможенное законодательство к стандартам ЕС, создать стимулы для послевоенного восстановления и экономического роста.

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