В феврале этого года экономическая активность постепенно восстанавливалась.

Падение валового внутреннего продукта в феврале 2023 года составляет 26% (±2%), что лучше показателя января – 32% (±2%).

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, об этом свидетельствуют оперативные оценки ведомства.

"В феврале 2023 года экономическая активность постепенно восстанавливалась, учитывая существенное уменьшение дефицита электроэнергии и сокращение продолжительности отключений благодаря восстановлению работы всех доступных видов генерации в энергосистеме с середины февраля. Выигранная Украиной "энергетическая война" добавила оптимизма бизнесу, который улучшил свои настроения относительно будущего и активизировал деятельность", - сказала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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В частности, в феврале по сравнению с январем текущего года несколько улучшилась ситуация в промышленном производстве благодаря снижению давления такого фактора, как дефицит электроэнергии, учитывая запуск в работу девяти атомных блоков. Кроме того, в феврале ракетных ударов по объектам электроэнергетики было меньше, чем в январе текущего года, а их негативное влияние еще и нивелировалось большей адаптивностью производителей.

По оценкам Минэкономики, улучшается ситуация во многих отраслях экономики. Так, в транспортной сфере произошло постепенное восстановление активности по всем ключевым видам транспорта, кроме авиаперевозок, деятельность которых пока не осуществляется из-за военных действий. Также несколько улучшилась ситуация в животноводстве, которое постепенно адаптируется к сложным условиям функционирования, в частности в регионах, которые относительно меньше пострадали от войны и куда релоцировались фермеры с прифронтовых территорий, существенно улучшились ожидания деловой активности сферы торговли, которая чувствительна к изменениям спроса.

Наблюдается постепенное улучшение ситуации и в строительной сфере. Это произошло из-за того, что на деоккупированных территориях активизируются строительные работы, в частности по восстановлению разрушенных или поврежденных жилых, производственных, а также инфраструктурных объектов.

Экономика Украины в условиях войны

Международный валютный фонд ожидал падения ВВП Украины на 35% по итогам 2022 года из-за военного вторжения России.

6 мая 2022 год сообщалось о том, что война забрала более 50% ВВП Украины и для того, чтобы компенсировать эти потери, экономика должна ежегодно расти на 15% в течение 5 лет, на 7% – в течение 10 лет.

В конце мая 2022 года озвучивались прогнозы относительно того, что из-за войны украинская экономика упадет на треть.

ВВП Украины в 2022 году сократился на 30,4%.

В январе 2023 года в ООН заявили о том, что война уничтожила 35% экономики Украины.

Законом о госбюджете на 2023 год предусмотрен рост реального ВВП на 3,2%.

Национальный банк ожидает рост реального ВВП в 2023 году на 0,3%. При этом согласно прогнозу регулятора в 2024 году реальный ВВП Украины вырастет на 4,1%, а в 2025 году экономический рост ускорится до 6,4%.

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