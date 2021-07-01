Большинство (97%) тех, кто считает, что контрабанда подакцизных товаров должна предусматривать уголовную ответственность, составляет население старшего возраста (70+ лет).

Согласно результатам исследования, проведенного Info Sapiens 14-18 июня, 90% украинский считают, что за контрабанду алкоголя, горючего и табака в крупных и особо крупных размерах должна применяться уголовная ответственность.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрабанда товаров (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля) наносит ориентировочно 300 млрд грн. в год ущерб государственному бюджету.

Отвечая на вопрос, должна ли применяться уголовная ответственность за контрабанду подакцизных товаров в крупных и особо крупных размерах, подавляющее большинство украинцев (90%) ответили "да", тогда как 5% - не согласны и 5% - не смогли определиться.

Большинство (97%) тех, кто считает, что контрабанда подакцизных товаров должна предусматривать уголовную ответственность, составляет население старшего возраста (70+ лет). Доля тех, кто не поддерживает это утверждение, самая высокая среди респондентов младшей возрастной группы 18-29 лет (9%).

При этом, что жители Востока и Запада Украины несколько реже поддерживают усиление ответственности за контрабанду указанных товаров, а чем жители других областей.

Отметим, при исследовании было опрошено 1000 респондентов. Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди жителей Украины в возрасте от 18 лет. Выборка респондентов является репрезентативной по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания согласно данным Государственной службы статистики.

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Автор: Иван Бойко