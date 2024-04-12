Каждый, кто уклоняется от уплаты налогов, ворует у ВСУ - в прямом смысле этого слова. Об этом заявил на своей странице Фейсбук военнослужащий 1 отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Александр Игнатьев. Он призвал владельцев сетей автозаправок или платить налоги и финансировать армию, или ехать на передок.

"Все, что мы зарабатываем внутри страны (налоги то есть) - все это идет на обеспечение ВСУ. И только это. Только свои средства. Поэтому каждый, кто уклоняется от уплаты налогов, ворует у ВСУ. И это - в прямом смысле этого слова. Читаю у экспертов: только с тех мини-НПЗ и автозаправок, которые недоплачивают налоги, можно дополнительно насобирать 15 млрд грн в год. Поскрести на других рынках - так и сотни миллиардов соберем)", - написал Игнатьев.

Он обратился к владельцам сетей автозаправок.

"Ребята, которые недоплачивают налоги - все эти беересемы, мотто, авантажи и воги. Из-за вас бюджет не дополучает 15 миллиардов гривен. А это, на секундочку, миллион дронов, о которых говорил президент Зеленский. Вы или платите налоги и финансируйте армию, или давайте к нам на передок. Нам здесь и пистолетчики, и автоматчики, и пулеметчики - все нужны. Всем найдем работу!" - подчеркнул он.

По его словам, западные партнеры финансируют все гражданские расходы бюджета - дороги, пенсии, зарплаты и другую социалку и тому подобное.

"С международной помощи НЕЛЬЗЯ ни купить оружие, ни заплатить военным, ничего", - отметил Игнатьев.