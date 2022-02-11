Впервые в истории Украины у нашей страны есть шанс выполнить все требования МВФ и получить сразу два транша.
Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
"Моя позиция заключается в том, что у Украины есть все шансы в этом году получить два транша ($2,2 млрд), выполнив впервые в истории нашего государства программу МВФ полностью", - заявил Гетманцев.
В то же время он отметил, что пока не видит предпосылок планировать следующие транши.
"Относительно следующей программы я не вижу в этом году каких-то больших вызовов, чтобы мы сломя голову ныряли в новую программу с МВФ", - отметил Гетманцев.
По его словам, скорее всего Украине придется взять еще один транш МВФ, однако, он надеется, что это будет последняя программа.
"Я не вижу в 2022 году, как, кстати, и министр финансов Марченко, рисков невыплаты обязательных платежей по государственному долгу. У нас также есть хорошее перевыполнение государственного бюджета (на 9 млрд в январе). Надеюсь, что так будет и дальше. При этом я думаю, что мы будем вынуждены взять еще одну программу МВФ, но мы должны сделать так, чтобы это была последняя программа. Чтобы дальше мы работали самостоятельно", - заявил Гетманцев.
Stand-by для Украины:
- 9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.
- 12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш должен был составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.
- В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.
- На повторной миссии в октябре МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы финансирования stand-by.
- 24 ноября 2021 года МВФ обнародовал новый меморандум с Украиной по программе stand-by.
- 24 ноября 2021 года Украина получила второй транш от Международного валютного фонда в размере почти 700 млн долл.