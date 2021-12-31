По словам Вышлинского, среди обязательств Украины перед МВФ прямо прописано возвращение к рыночным тарифам на газ.

Украина получит новую программу от Международного валютного фонда только при условии возвращения к рыночным тарифам на газ для населения.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра экономической стратегии (ЦЭС) со ссылкой на директора ЦЭС Глеба Вышлинского.

"Мы должны вернуться к переговорам о новой программе с МВФ, потому что эта заканчивается в середине следующего года. Среди наших обязательств прямо прописан возврат к рыночным тарифам на газ", - отметил он.

Вышлинский подчеркнул, что в ситуации, когда власть устанавливает цену, в несколько раз меньше, чем рыночную, новой программы, которая будет защищать Украину от внешних рисков, ждать не стоит.

По убеждению эксперта, несмотря на рост номинальной зарплаты на 20% и пенсий, власть должна открыто коммуницировать с обществом.

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"Правительство должно честно сказать людям: вы начали зарабатывать больше, но расходы на то, что вы покупаете, во всем мире тоже выросли. Поэтому не нужно рассказывать сказки о том, что цены не будут расти. Цены будут расти, и административно регулируемые цены также будут расти, готовьтесь к этому. Мы будем делать это постепенно, вводить механизм субсидий, потому что есть внешние факторы, которые не зависят от Украины. Мы не хотим сделать страну Венесуэлой", – отметил директор ЦЭС.

Как сообщал УНИАН, украинская власть в меморандуме об экономической и финансовой политике, заключенном с Международным валютным фондом обязалась не вводить ограничения цен на газ, поставляемый домохозяйствам, и при этом обеспечить защиту незащищенных слоев населения путем предоставления субсидий на оплату ЖКУ.