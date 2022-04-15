С начала войны ликвидность банковской системы выросла более чем на 50 млрд грн и сейчас превышает 200 млрд грн.

Банковская система хорошо прошла "краш-тест" и остается стабильной несмотря на все вызовы и угрозы, вызванные полномасштабной войной против Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка.

"Банковская система хорошо прошла "краш-тест" и остается стабильной. С начала войны ликвидность банковской системы выросла более чем на 50 млрд грн и на данный момент превышает 200 млрд грн. Такой объем ликвидности позволяет банкам активно поддерживать операции своих клиентов в пределах имеющихся средств и оказывать кредитную поддержку, важную для восстановления экономики", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 14 апреля 2022 года разрешил банкам продавать наличную иностранную валюту населению. При этом продажа безналичной валюты банками клиентам – физическим лицам и в дальнейшем запрещена.

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