По словам экономистов, реальные потери экономики Германии в результате войны в Украине составляют около 4,5% ВВП.

Война, развязанная Россией против Украины, в 2023 году обойдется немецкой экономике примерно в 175 миллиардов евро.

Как заявили эксперты Института экономики (IW), это равно снижению благосостояния на 2000 евро в год на каждого жителя Германии, сообщает DW.

По словам экономистов, реальные потери экономики Германии в результате войны в Украине составляют около 4,5% ВВП.

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Как отмечают экономисты, потери немецкой экономики в 2020-2023 годах на фоне пандемии и войны в Украине могут составить 595 миллиардов евро.

По словам экономиста IW Михаэля Грэмлинга, ситуация крайне нестабильна. Основными проблемами остаются неопределенность в энергетическом секторе, высокие цены не только на электроэнергию и газ, но и на сырье и продукты, а также связанная с этим сдержанность в инвестициях.

Война в Украине и позиция Германии:

9 июня 2022 года президент Польши Анджей Дуда раскритиковал немецкий бизнес за стремление продолжать дела с Россией несмотря на войну в Украине.

За две недели до нового года Германия выделила более 50 млн евро на ремонт критической инфраструктуры в Украине. Как заявила министр экономического сотрудничества Свенья Шульце, немецкие компании снабжают Украину трансформаторами, а системы ПВО уже стоят на защите критической инфраструктуры.

В январе 2023 года в Германии анонсировали решение о поставках танков в Украину. Во время состоявшегося саммита "Рамштайн" долгожданное решение о поставке Украине танков Leopard так и не было принято. Немецкие политики тут же обрушились на Шольца с критикой за такую позицию. В СМИ появилась информация о том, что экс-министр обороны Германии запрещала даже считать танки Leopard.

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