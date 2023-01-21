Кристин Ламбрехт всеми силами избегала создавать даже видимость того, что Германия может поставить Украине танки.

Бывшая министр обороны Германии Кристин Ламбрехт перед своей отставкой, состоявшейся в начале этой недели, запретила военному ведомству проводить инвентаризацию танков Leopard и Leopard 2 в немецкой армии. Об этом заявили информированные источники в комментарии немецкой редакции Business Insider.

Отмечается, что новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус в ходе саммита "Рамштайн" сообщил, что распорядился проверить ситуацию с запасами танков Leopard 2 в Германии.

Издание подчеркивает, что заявление Писториуса вызвало удивление, поскольку Украина просит танки Leopard уже почти год. Поэтому выглядит странным, что инвентаризацию решили провести только сейчас.

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Как объяснили журналистам информированные источники в Министерстве обороны Германии, Кристин Ламбрехт, пока занимала пост министра, таких распоряжений не давала. Причем за неделю до своей отставки она прямо запретила проводить инвентаризацию.

Возможной причиной такого поведения бывшего министра источники считают желание избежать дополнительного давления на немецкое правительство.

"Если бы выяснилось, что Бундесвер ведет подсчет боеспособных танков, это можно было бы интерпретировать как готовность поставить танки. Они якобы хотели избежать такого впечатления", – пишет издание.

Вопрос поставки танков Leopard в Украину – последние новости

Во время состоявшегося саммита "Рамштайн" долгожданное решение о поставке Украине танков Leopard так и не было принято. Немецкие политики уже обрушились на Шольца с критикой за такую позицию.

В ОП также напомнили, что нерешительность Запада оплачивается кровью украинцев.

При этом в Белом доме уверяют, что никакого раскола между странами Запада по этому вопросу нет.

Между тем одна важная новость сглаживает разочарование от отсутствия планов на поставку танков Leopard. По словам главы Минобороны Украины, ряд стран, имеющих эти танки, начнут обучение на них украинских экипажей. Т.е. когда решение о поставке танков будет принято, их можно будет сразу же отправить на фронт.

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