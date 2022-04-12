Налоги не отменены, но значительно упрощена система налогообложения.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев назвал три источника средств для возмещения НДС предприятиям, деятельность которых крайне важна для экономики Украины.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"По поводу возмещения НДС. Это те средства, которые могут быть использованы теми предприятиями, которые производят товары первой необходимости, теми предприятиями, которые производят товары для военно-промышленного комплекса, для возобновления оборотных средств. Безусловно, мы не сможем возместить НДС всем, и я об этом откровенно говорю – в условиях войны это невозможно. Но это будет значительной помощью для тех предприятий, деятельность которых крайне важна для экономики государства в целом", - отметил Гетманцев.

Он пояснил, откуда государство будет брать средства на возмещение НДС.

"Об источниках. Источников у нас три: первый – это помощь от наших партнеров, она очень существенная, хотя над этим необходимо работать и необходимо ее увеличивать; второй – это облигации военные, которые каждый вторник размещаются Министерством финансов на рынке и пополняются где-то примерно на 5 млрд от выпуска; третий – безусловно, это налогообложение", - отметил Гетманцев.

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подчеркнул, что налоги не отменены, но значительно упрощена система налогообложения.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы не отменили налоги, мы значительно упростили налогообложение. Это был непростой шаг, это был несколько рискованный шаг для страны…, но, ввиду обстоятельств именно нашей страны, ввиду потенциала нашей страны, этот шаг был правильным. И сегодня мы уже видим более 180 тыс. заявок о переходе на 2% (упрощенная система налогообложения для субъектов хозяйствования – УНИАН)", - добавил он.

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