Даниил Гетманцев подчеркнул, что система налогообложения должна быть справедливой.

Преференции, предоставленные бизнесу во время войны, не сохранятся на длительное время после ее завершения.

Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире общенационального телемарафона.

"Мы сегодня разрабатываем план послевоенного возрождения Украины. Я не убежден, что те преференции, которые сегодня предоставлены бизнесу, сохранятся на какое-то длительное время после завершения войны. Возможно, сохранятся на чрезвычайное положение, потому что мы понимаем, что из военного положения мы так в свободные отношения просто не выйдем, потребуется переходный период", - сказал Гетманцев.

Он отметил, что существующая система преференций, которая позволяет, в частности, ввозить на таможенную территорию Украины товары без уплаты НДС, автомобили без уплаты акциза и которая освободилая от каких-либо налогов малый бизнес, приемлема еще для послевоенного положения, когда нужно будет восстанавливать государство.

"Но я хочу подчеркнуть, что перераспределение, то есть система налогообложения, должна быть справедливой: налоги должны платить все, мы должны полностью отказаться от олигархических льгот, которые, к сожалению, сопровождали всю историю новейшей Украины, мы должны отказаться от содействия контрабанде, от любого уклонения от налогообложения. Мы можем обсуждать уровень налогообложения, но то, что налоги должны платить все, это нормальные европейские требования", - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, в Украине на время действия военного положения для граждан отменили налог на недвижимость.