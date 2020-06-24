Внедрение второго уровня пенсионной системы усилит налоговую нагрузку и не повлечет повышения пенсий - эксперты

Они отмечают, что опыт других стран в введении накопительной системы не показал положительного эффекта.

Внедрение в Украине второго уровня пенсионной системы значительно усилит налоговую нагрузку и не гарантирует повышения пенсий в будущем, о чем свидетельствует опыт многих стран.

Такое опасение высказывают многие экономисты в свете грядущего внедрения в Украине общеобязательной накопительной пенсионной системы.

Данная система предусматривает отчисление с работодателя и работника определенного процента от зарплаты в равных долях для того, чтобы накапливать средства на пенсионном счете в негосударственном пенсионном фонде.

Риски введения такой системы в Украине очень велики, считают эксперты, и многие уже прозвали ее «аферой века». В первую очередь речь идет о росте налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, которую предлагается увеличить изначально на 4%. Это означает взыскание с работодателей и работников около 100 миллиардов гривен в год только на первом этапе внедрения системы, так как в дальнейшем предполагается рост таких отчислений, что может привести также к росту инфляции в Украине.

«Полностью легальные работодатели, которые честно платят налоги, теряют свою конкурентоспособность под постоянно растущей фискальной нагрузкой. А те, кто решил работать "в черную" или "в серую", получают сверхприбыли», - отмечают в Федерации работодателей Украины, которая обратилась к властям с открытым письмом относительно рисков введения второго уровня пенсионного обеспечения.

Против введения второго уровня пенсионного обеспечения в Украине выступает и Международная организация труда с учетом негативного опыта других стран, внедривших у себя накопительную систему. Отмечается, что приватизация пенсионной системы не привела к увеличению уровня охвата пенсиями, а их размер даже сократился. При этом государство утратило рычаги управления, перешедшие к частным пенсионным фондам, административные расходы которых на управление инвестируемыми средствами достаточно высоки.

К тому же, у многих украинцев вызывает опасение и сохранность средств в таких фондах, которые нередко сравнивают с финансовыми пирамидами. Неясными остаются и перспективы инвестирования денег будущих пенсионеров – 100 миллиардов гривен ежегодно, ведь если их просто хранить на счетах, то инфляция за долгие годы обесценит все накопления.

«У нас нет фондового рынка. Есть только два варианта – депозиты в банках и ОВГЗ. Все! Промышленность, развитие экономики через фондовый рынок – в Украине таких инструментов нет. Это проблема не только пенсий или пенсионных фондов, а общеэкономическая. Ведь у нас очень примитивная экономика», - рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский «24 каналу».

Как сообщал УНИАН, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко ранее заявил, что не поддерживает введение второго этапа пенсионной реформы, который предусматривает увеличение нагрузки на фонд оплаты труда.

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