По мнению Андрея Гмырина, новый документ нужен правительству, чтобы обеспечить себя иммунитетом от роспуска на ближайший год.

Кабинет министров Украины подготовил третью редакцию Программы своей деятельности до 2024 года. Но как и предыдущие версии, она не имеет ничего общего с планом настоящих реформ, способных вывести страну из кризиса. Вероятно, новый документ нужен правительству, чтобы обеспечить себя иммунитетом от роспуска на ближайший год.

Об этом пишет в своем новом блоге на портале Лига доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин.

Прежде, чем анализировать обновленный вариант Программы деятельности Кабмина до 2024 года, автор делает небольшой экскурс в историю создания подобных документов прежними украинскими правительствами. По словам Андрея Гмырина, за последние 7 лет в стенах Верховной Рады утверждение прошли несколько таких программ. Они имели разный смысл, объем и конечную цель. Но как правило, считает исследователь, все правительства использовали этот программный документ в расчете на получение иммунитета от роспуска. На самом деле, убежден эксперт, Программа деятельности правительства должна быть системным документом, в котором выписаны стратегия и тактика Кабмина, указаны промежуточные задачи, инструментарий для их выполнения и показатели эффективности, по которым будут определять, достигнуты цели или нет, отмечает експерт.

Андрей Гмырин констатирует, что действующее правительство во главе с Денисом Шмыгалем подготовило третью редакцию своего плана действий на среднесрочную перспективу. Первый и второй варианты парламент “провалил” год назад. В новой версии документ изложен на 85 страницах и состоит из нескольких блоков. Ученый приводит их краткое изложение:

«Большая стройка». Включает в себя строительство и ремонт дорог и мостов, аэропортов; обновление подвижного состава. К 2024 году правительство хочет передать в концессию 6 морских портов.

«Инвестиционный хаб». Предусматривает создание Фонда Фондов и запуск Национальной биржи по торговле капиталом и товарами, увеличение соотношения объема торгов на организованном фондовом рынке в ВВП до 15% с 8% в 2020 году. К 2024 году должен увеличиться чистый приток инвестиций (ПИИ) - до 5-5,5%.

«Легкий бизнес». Запланировано: уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес в результате улучшения системы госнадзора, выполнения Соглашения об ассоциации в части контроля за табаком, горючим; налогообложение акцизом пива, горючего и спирта, уменьшение времени прохождения таможенных процедур, прогресс в выполнении Соглашения относительно таможенных вопросов.

«Новая экономика». Приоритетом Кабмина является обретение членства в Европейском космическом агентстве, импортозамещение, активизация авиастроения. Экспорт авиатехники должна вырасти с 12 млн грн до 3,8 млрд грн. Предусмотрена интеграция в европейское энергетическое пространство, в частности - интеграция в ENTSO-E (до 2023 года), адаптация к энергетическому законодательству ЕС и диверсификация источников газа. Также планируется обрести независимость от энергосистем РФ и Беларуси. Одной из своих задач правительство видит привлечение иностранных партнеров для создания Консорциума по управлению ГТС Украины и создание условий для реформирования угольной отрасли.

Андрей Гмырин критически оценивает возможность и целесообразность передачи стратегически важных объектов инфраструктуры во внешнее управление. Он сравнивает это с «дикой» приватизацией 90-х годов прошлого столетия, которая, по сути, была банальной распродажей государственной собственности. Похожим путем, считает ученый, следует действующее правительство, когда предлагает передать в концессию 6 морских портов или хочет создать консорциум по управлению ГТС Украины.

Несколько оптимистичнее он воспринимает намерения Кабмина добиться увеличения объема торгов на организованном фондовом рынке. По словам автора блога, до недавнего времени в Украине не было четкого законодательного регулирования торговли деривативами (фьючерсные и форвардные контракты, опционы, свопы). Предприниматели, которые осуществляли такие операции, рисковали оказаться перед угрозой двойного толкования их деятельности со стороны налогового кодекса. Поэтому предпочитали осуществлять торговлю через дочерние организации за пределами Украины.

По мнению аналитика, если Кабмину удастся достичь заявленной цели, это создаст значительные предпосылки для притока инвестиций, например, в агросектор, ведь такое инвестирование будет проводиться напрямую производителю, минуя посредников.

А вот программный тезис об интеграции украинского законодательства в законодательное пространство ЕС Андрей Гмирин воспринимает, как «устаревшую мантру» - не подкрепленную конкретными шагами декларацию.

Подытоживая свой анализ, ученый отмечает, что правительственная программа не содержит в себе главного - плана системных преобразований в украинской экономике, в частности, в сфере налогообложения. В ней задекларировано только уменьшение регуляторной нагрузки на бизнес. И это после того, пишет эксперт, как парламент уже принял в первом чтении законопроект №5600, который увеличивает налоговую нагрузку!

«Я уверен, чтобы не стоять годами на одном месте, мы должны изменить саму философию действующей налоговой системы - с репрессивной на стимулирующую. А это, конечно, предусматривает комплекс изменений - все они прописаны в моей программе налоговых трансформаций «От нестабильности к гармонии». Это - реструктуризация налоговых и контролирующих органов, централизация их функций, широкая либерализация системы налогообложения, проведение реальной амнистии капиталов и введение налога на выведенный капитал, автоматизация и цифровизация администрирования налогов, сокращение административного давления на бизнес. Надеюсь, мы увидим все это в программных документах Кабмина после их доработки», - резюмирует Андрей Гмырин.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко