В нашей стране также могут установить ответственность за оскорбление полицейского или военнослужащего.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно защиты чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов (№5050-1).

За принятие соответствующего решения проголосовал 321 народный депутат.

Законопроектом устанавливается, что мелкое хулиганство, то есть публичная нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок или спокойствие граждан, - влечет за собой наложение штрафа от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 510 грн) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 10 суток.

В действующем законодательстве речь идет о штрафе от 51 до 119 грн. В то же время сейчас речь идет об общественных работах на срок от 40 до 60 часов и админарест на срок до 15 суток.

Среди прочего, предлагается установить ответственность за оскорбление полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего.

Так, публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей или члена общественного формирования по охране общественного порядка и госграницы, военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка - влечет за собой наложение штрафа от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 680 грн) или общественные работы на срок от 20 до 30 часов.

Напомним, в начале марта стало известно, что в Украине Кабмин принял решение отменить штрафные санкции за неуплату коммунальных услуг во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: