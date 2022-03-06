Кабмин принял такое решение 6 марта.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время брифинга заявил, что Кабинет министров Украины сегодня принял решение отменить штрафные санкции за неуплату коммунальных услуг во время войны.

"Люди не должны нести дополнительный финансовый груз по оплате коммунальных услуг. Следовательно, правительство приняло решение запретить начисление, взыскание штрафов или пени, инфляционных начислений, процентов годовых в случае несвоевременной или неполной оплаты за жилищно-коммунальные услуги", - сказал Чернышев.

Несмотря на то, что отключать коммунальные услуги за неуплату не будут, министр все же просит украинцев по возможности оплачивать их услуги. Также он акцентировал внимание на том, что коммунальные службы сейчас работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить жителей страны необходимым.

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