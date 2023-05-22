До конца июня регулятор должен согласовать стратегию валютной либерализации, что является требованием МВФ.

В Национальном банке пока не планируют отказываться от фиксированного валютного курса, но работают над созданием соответствующих предпосылок и стратегией валютной либерализации, которая является требованием МВФ.

Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный в интервью в эфире телемарафона.

"Мы пока не планируем отказ от фиксированного курса с завтрашнего дня, с послезавтрашнего дня. Но мы сейчас планируем создать предпосылки, которые позволят Нацбанку постепенно возвращаться к рыночным основам курсообразования. Мы не привязаны к календарю событий, мы привязаны к созданию предпосылок. И именно ради этого мы сегодня работаем. Эти предпосылки очевидны - мы должны найти баланс", - сказал Пышный.

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По его словам, фиксация курса существенно повлияла на возможность контроля инфляции, которая сейчас значительно замедлилась. Ведь прогнозы НБУ еще в декабре предусматривали, что инфляция в апреле будет примерно на уровне 24%, что является очень высоким показателем.

"Сейчас нам удалось сделать почти невероятное - сегодня инфляция на уровне 17%. И банки предлагают такую же ставку практически. Это позволяет чувствовать уверенность, что ваши сбережения не обесцениваются, и вам не нужно в момент, когда Нацбанк снимет административные ограничения, вытаскивать свою гривню и бежать на наличный валютный рынок, чтобы ее конвертировать – зачем? Ведь она работает, курс стабильный", - отметил глава Нацбанка.

Пышный напомнил, что в августе 2022 года разница между официальным и наличным курсом составляла почти 25%, а сейчас она составляет лишь 2%.

"Мы убрали с рынка схемы, которые генерировали темный спрос. В частности, мы привели в соответствие условия функционирования игорного бизнеса, который формировал абсолютно непродуктивный спрос на валюту. На сегодня и этот вопрос решен, и государственный бюджет получает свои поступления", - сказал глава НБУ.

Пышный также отметил, что программа с МВФ предусматривает согласование до конца июня стратегии валютной либерализации, предусматривающей переход к элементам рыночного курсообразования.

"Вот сейчас у нас происходит как раз активная фаза консультаций, поэтому осталось не так долго ждать для того, чтобы я мог дать четкий ответ на вопрос "когда?", - сказал он.

Ситуация с курсом в Украине

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни. 24 февраля 2022 года регулятор зафиксировал официальный курс гривни на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля 2022 года Нацбанк повысил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл., каким он и является до сих пор. При этом наличный курс гривни в обменниках уже значительно приблизился к официальному.

Сегодня, 22 мая, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева составляет 37,60 грн/долл.

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