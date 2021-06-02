По оценкам экспертов Всеукраинской рекламной коалиции, после введения запретов общий объем рекламного рынка Украины сократится на 10-15%.

В Национальном союзе журналистов предостерегли депутатов от принятия поправок к законопроекту № 4212, которые полностью запретят рекламу табачной продукции и алкоголя.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В Союзе журналистов отмечают, что в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, очень много медиа, особенно в регионах, оказались на грани выживания. Из-за локдаунов бизнес значительно сократил свои рекламные бюджеты. Согласно данным опроса НСЖУ, 86% редакций украинских медиа отмечают, что за последний год существенно потеряли свои рекламные доходы.

Читайте такжеНСЖУ: дополнительные запреты на рекламу нельзя вводить без консультаций с медиаотрасльюТакой запрет для СМИ может привести к катастрофическим последствиям, предупредил Томиленко: независимые медиа будут прекращать свою деятельность, а их аудитория останется без надежного источника правдивой информации.

Поправки в законопроект предусматривают:

Запрет на любое упоминание об алкоголе и любую табачную продукцию в сети;

Запрет для производителей на почтовый и sms-рассылку о своей продукции;

Табачным компаниям запретят сотрудничать с общественными организациями и становиться спонсорами любых мероприятий;

Также табачные компании не смогут проводить благотворительные акции;

Запрет на контракты с ресторанами, барами, торговыми сетями, СМИ;

Спонсирование теле- и радиопередач;

Запрет видимого размещения табачных изделий в местах розничной торговли.

"Национальный союз журналистов Украины, безусловно, поддерживает курс, направленный на сохранение здоровья нации, но в очередной раз подчеркивает, что решения, которые могут существенно повлиять на медиасферу, следует принимать только после консультаций с авторитетными представителями отрасли", - говорится в заявлении.

В НСЖУ призывали чиновников отложить рассмотрение законодательных правок. Кроме того, они просят начать совместно разрабатывать механизм постепенного сокращения объемов рекламы табачных изделий и алкоголя в медиа с введением экономических мер по поддержке СМИ.

Чем грозит принятие поправок к законопроекту № 4212

Несколько поправок, поданных народными депутатами к законопроекту №4212, в случае их принятия, будут запрещать все виды коммуникации со взрослыми потребителями, которые легально приобретают табачные изделия.

В то время как ограничение рекламы табачных изделий является обоснованной мерой, которую ввели многие страны (в том числе и Украина), предъявляемые к законопроекту поправки являются слишком радикальными и они позиционируют отношение к табачным изделиям, как к нелегальной продукции.

Такой подход навредит только "белому" легальному бизнесу, рекламным компаниям и владельцам небольших магазинов, при этом совершенно не решая проблему курения.

Как регулируют этот вопрос в других странах

Законодательство Европейского Союза, в частности Директива 2014/40 (которую Украина обязана имплементировать по Соглашению об ассоциации с ЕС), не регулирует вопросы рекламы табака. Страны-члены ЕС решают вопрос об ограничении (а не запрета рекламы) самостоятельно. Более того, регулирование рекламы электронных сигарет по Директиве 2014/40 является менее жестким, чем рекламы обычных сигарет. Регулирование рекламы устройств для потребления табака без сгорания вообще отсутствует на уровне ЕС.

Во многих развитых странах, где действуют ограничения рекламы табачных изделий, никогда не вводился полный запрет всех форм коммуникации и рекламы.

Например:

В США разрешается делать выкладку табачных изделий в точках продаж, рекламировать такие изделия в точках продаж, в печатном виде, через интернет, а также разрешается прямая коммуникация с потребителями (например, по электронной почте, почтовой рассылкой, лицом к лицу) с определенными ограничениями.

В Швейцарии, одной из самых развитых стран мира, табачные изделия разрешается преподавать в точках продаж, рекламировать в точках продаж, в печатном виде, через интернет (с определенными ограничениями) и даже на билбордах (в 10 кантонах/регионах страны).

Также и в Японии, еще одной передовой стране OECD, разрешено делать выкладку табачных изделий в точках продаж, рекламировать их на билбордах (с определенными ограничениями) и через прямую коммуникацию с потребителями.

В Германии табачные изделия могут быть представлены в точках продаж, может осуществляться их реклама в точках продаж и в прямой коммуникации с потребителями, а также средствами внешней рекламы.

В Чехии разрешено делать выкладку табачных изделий в точках продаж и коммуницировать напрямую с потребителями средствами электронной связи.

Размещение рекламы табака, так же как и алкоголя, в интернете разрешено в ряде стран-членов ЕС, в частности Греции, Германии, Италии, Словакии, Франции, Румынии, Испании, Чехии, Дании, а также в Великобритании и Швейцарии, Японии, Кореи, Новой Зеландии, Австралии.

В то же время некоторыми поправками также полностью запрещается и реклама алкогольной продукции в сети интернет. Однако при этом почти все страны-члены Европейского союза не имеют маркетинговых ограничений в отношении алкогольной продукции (пиво, вино, крепкие спиртные напитки). Так, согласно Глобальному исследования ВОЗ, 48 стран-членов ЕС (из 53!) Вообще не имеют соответствующего регулирования рекламы того или иного вида алкогольной продукции в сети интернет.

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Автор: Григорий Бондарь