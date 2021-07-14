Более 70% украинцев считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении.

Топ проблем украинцев возглавляют рост цен и тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель правления Центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева, ссылаясь на данные проведенных мониторинговых опросов населения Украины.

Опрос проводился с 29 июня по 9 июля 2021 года.

Респондентам предлагали определить по 5-балльной шкале важность проблем, перечисленных в предложенном списке.

"Подавляющее большинство предложенных проблем имеет очень высокий уровень важности – более 4. Следовательно они все в той или иной степени сегодня беспокоят население. Но среди наиболее вопиющих проблем: рост цен, инфляция; рост тарифов на коммунальные услуги; военный конфликт на востоке Украины; упадок экономики; коррупция и кумовство во власти; отсутствие работы и безработицы; рост налогов и сборов", - отметила Балакирева.

Опрос показал, что в настоящее время 72,4% считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении, а противоположную позицию поддержали 27,6%.

Читайте такжеГазовое ралли. За отопление придется платить еще больше

Как отметила Балакирева, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, по сравнению с январем существенно уменьшилась. "Ежемесячно мы видели определенное улучшение ситуации", - прокомментировала она, добавив, что худшие оценки дают на юге и Донбассе, лучшую ситуацию транслирует население центрального региона страны.

***В исследовании методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов приняли участие 3 тыс. 011 украинцев в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Стандартное отклонение - не более 1,9%.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Инна Андалицкая