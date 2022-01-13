Квалификационный экзамен успешно сдали 22 кандидата.

Впервые в Украине появятся инспекторы по органическому производству.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

"Фактически впервые в Украине появятся инспекторы по органическому растениеводству, животноводству, грибоводству, аквакультуре, производству органических морских водорослей, производству органических пищевых продуктов (в том числе органическому виноделию) и органических кормов, заготовке органических объектов растительного мира, которые будут работать по украинскому законодательству", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКабмин установил правила производства экопродуктов

Отмечается, что квалификационный экзамен успешно сдали 22 кандидата, которым был дан тест для проверки теоретических знаний общих требований законодательства Украины в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции и тесты для проверки специальных знаний в области органического производства, указанных в их заявлениях. Теперь они получат свидетельства инспектора по органическому производству и/или обороту органической продукции с указанием отрасли (отраслей) органического производства.

Органическое производство в Украине:

Министерство аграрной политики и продовольствия надеется сделать Украину мировым лидером по экспорту органической продукции.

2 августа 2019 года в Украине вступил в действие закон об основных принципах и требованиях к органическому производству.

24 октября 2019 года Кабмин установил правила производства экопродуктов.

В октябре 2020 года Кабинет министров ввел в Украине собственную систему сертификации органической продукции.