В Украине вступил в силу закон об органической продукции

Закон устанавливает требования к производству органической продукции по отраслям, обороту, маркировке и реализации, а также механизм сертификации органического производства.

Закон Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции", принятый Верховной Радой 10 июля 2018 года, вступил в действие с сегодняшнего дня, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"Сегодня, 2 августа, вступает в действие Закон Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ведомство разработало закон совместно с органическим сектором с целью усовершенствования правовых основ органического производства в Украине и их адаптации к законодательству Европейского Союза.

По словам заместителя директора Департамента продовольствия и начальника отдела подакцизной политики Минагропрода Людмилы Хомичак, Украина имеет отличный потенциал как с экологической, так и с экономической точки зрения занять одно из ведущих мест среди производителей органической продукции в Европе и мире.

"Так, органические продукты украинского производства становятся все более востребованы на иностранных рынках: за последние несколько лет наше государство стало важным поставщиком украинской продукции на западные рынки, заняв четвертое место среди экспортеров органической продукции в страны ЕС", - цитирует пресс-служба слова Хомичак.

В пресс-службе отметили, новый закон устанавливает требования к производству органической продукции по отраслям, обороту, маркировке и реализации, а также механизм сертификации органического производства.

Кроме того, добавили в пресс-службе, Минагропрод внедряет реестры операторов, органов сертификации, органических семян и садового материала.

"Открытость и доступность этих реестров даст возможность гражданам, субъектам рынка органической продукции, участникам рынка, другим заинтересованным лицам получать актуальную, достоверную информацию относительно операторов органического рынка, органов сертификации, которые имеют право на проведение сертификации органического производства или оборота органической продукции, а также наличия на рынке Украины органических семян и садового материала", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что это позволит повысить прозрачность органического рынка, ответственность его участников, защитить операторов от недобросовестной конкуренции и усилить доверие потребителя к органической продукции.

В соответствии с положениями нового закона, полномочия осуществлять государственный контроль в сфере органического производства, оборота и маркировки органической продукции предоставлены Госпродпотребслужбе. Ведомство будет проверять деятельность операторов рынка и органов сертификации, а также проводить плановый и внеплановый мониторинг органической продукции на рынке во избежание попадания на рынок неорганической продукции, маркированной как органическая.

Так, отметили в пресс-службе, по статье 40 этого закона установлена ответственность за нарушение законодательства в сфере органического производства. Лица, которые реализуют продукцию, маркированную, как органическая, без соответствующего сертификата, будут оштрафованы на суммы от пяти до восьми минимальных заработных плат.

Как сообщал УНИАН, 30 июля прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции".

Закон об основных принципах и требованиях к производству органической продукции вступил в силу с 30 августа 2018 года.