Кабмин установил правила производства экопродуктов

Новые правила в сфере органического производства позволят снизить уровень загрязнения окружающей среды агрохимикатами, пестицидами и отходами животноводства, а также сформировать качественные условия содержания некоторых видов животных.

Кабинет министров Украины установил детальные правила хозяйственной деятельности в сфере органического производства в Украине, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читайте также"Чистые" продукты. Станут ли они доступными для украинцев

"23 октября Кабинет министров установил детальные правила хозяйственной деятельности в сфере органического производства в Украине. Соответствующее постановление будет способствовать формированию эффективной государственной политики в сфере органического производства в Украине", - сказано в сообщении.

Так правительственное постановление устанавливает детальные правила органического растениеводства, животноводства, в том числе, специфические требования к органическому птицеводству и пчеловодству, а также грибоводству, аквакультуре, производству органических морских водорослей, органических пищевых продуктов и кормов, заготовке органических объектов растительности. Кроме того, были установлены особенности применения исключений, ведения параллельного и одновременного производства, хранения, перевозки и маркировки отдельных видов органической продукции.

В пресс-службе отметили, что целью постановления является обеспечение надлежащего и эффективного функционирования рынка органической продукции, а также создание прозрачных условий ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и оборота органических продуктов.

По данным ведомства, новые правила ведения хозяйственной деятельности в сфере органического производства позволят снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды и земель агрохимикатами, пестицидами и отходами животноводства, а также сформировать качественные условия содержания некоторых видов животных.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Украине вступил в действие закон об основных принципах и требованиях к органическому производству.