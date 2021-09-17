Трехлетний план мероприятий по уменьшению тенизации экономики до 25% будет разработан уже в ближайшее время.

Министерство экономики в ближайшее время закончит разработку трехлетнего плана действий, которые позволят уменьшить долю теневой экономики до 25%.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко во время первого заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики Украины.

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По его словам, стратегия экономической безопасности Украины на период до 2025 года, которая введена в действие указом президента, четко указывает на настоятельную необходимость решения именно этой проблемы.

"Сегодня, по предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики составляет 30% от официального ВВП. Сейчас мы собрались для наработки предложений по детенизации экономики во всех секторах, должны разработать отдельные точечные меры, выйти на системные решения, вплоть до введения институциональных изменений", - цитирует Любченко пресс-служба.

Участники заседания обсудили роль финансового сектора в процессах тенизации экономики Украины. Было отмечено, что в этом секторе зафиксирована тенденция увеличения уровня теневой экономики до 37% от объема валовой добавленной стоимости продукта. Поэтому было решено обобщить предложения для минимизации теневого сектора. В частности, предложены изменения в действующее законодательство, введение дополнительных требований по регуляции деятельности страховых компаний, усиление финансового контроля и мониторинга и тому подобное.

При обсуждении вопроса о противодействии тенизации табачной отрасли решено усилить контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, осуществляющих операции с подакцизными товарами, активизировать мероприятия по выявлению фактов незаконного изготовления, реализации табачных изделий, наладить механизмы получения информации по каналам международного сотрудничества от компетентных органов иностранных государств и тому подобное.

Теневые операции в Украине:

В феврале 2020 года Национальный банк со ссылкой на исследование компании Ernst & Young заявил, что теневые операции в Украине составляют 23,8% от официального ВВП, или 846 млрд грн.

Автор: Дмитрий Шварц