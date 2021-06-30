Курс гривни к евро ослаб до 32,35 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 1 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,23 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,35 грн/евро, то есть гривня ослабла также на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

100 USD США – 2722,75 (30 июня – 2717,63)

100 EUR – 3234,63 (30 июня – 3230,18)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 30 июня котировки гривни к доллару установились на уровне 27,27/27,30 грн/долл., к евро – на уровне 32,40/32,43 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на среду, 30 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий