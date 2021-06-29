Курс гривни к евро укрепился до 32,30 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 30 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,30 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 44 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

100 USD США – 2717,63 (29 июня – 2739,64)

100 EUR – 3230,18 (29 июня – 3274,01)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,15/27,17 грн/долл., к евро – на уровне 32,26/32,28 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 29 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,40 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий