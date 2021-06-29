Национальный банк Украины на среду, 30 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,18 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,30 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 44 копейки по сравнению с предыдущим показателем.
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Официальный курс
100 USD США – 2717,63 (29 июня – 2739,64)
100 EUR – 3230,18 (29 июня – 3274,01)
Межбанк
На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,15/27,17 грн/долл., к евро – на уровне 32,26/32,28 грн/евро.
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на вторник, 29 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,40 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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