Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 1 копейку - до 40,59 грн/долл.
Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек - до 43,30 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,05 грн за долл., евро - 42,60 грн за евро.
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По словам кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в январе-феврале наличный курс гривни может ослабеть до 41-42 гривень за доллар.
"Если повышенный спрос на валюту сохранится, это может привести к сокращению валютных резервов", - пояснил эксперт.
В то же время, по его словам, безналичный курс доллара в Украине в ближайшее время должен остаться стабильным.