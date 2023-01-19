Курс гривни изменился и относительно доллара, и относительно европейской валюты.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 1 копейку - до 40,59 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 5 копеек - до 43,30 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,05 грн за долл., евро - 42,60 грн за евро.

Видео дня

Что будет с курсом доллара до конца зимы?

По словам кандидата экономических наук Александра Хмелевского, в январе-феврале наличный курс гривни может ослабеть до 41-42 гривень за доллар.

"Если повышенный спрос на валюту сохранится, это может привести к сокращению валютных резервов", - пояснил эксперт.

В то же время, по его словам, безналичный курс доллара в Украине в ближайшее время должен остаться стабильным.

Вас также могут заинтересовать новости: